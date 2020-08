“La ASL invita chi rientra dalle vacanze a recarsi ai drive in per effettuare il tampone – ha affermato Mauro Buschini, presidente del consiglio regionale del Lazio – I nostri drive in sono a disposizione (Frosinone tutti i giorni feriali 9-13; Cassino lun merc venerdì 9-13) perciò di tutti coloro che rientrano non solo dall’estero ma anche da vacanze in Italia: potranno effettuare tampone gratuitamente prima di riprendere contatti con conoscenti, lavoro, vita sociale nel frusinate; con grande senso civico e di responsabilità, anche nei confronti di amici, zii, nonni, colleghi di lavoro e altri familiari, si fa appello a tutti coloro che rientrano nei Comuni della Provincia, da qualunque luogo di vacanza, per sottoporsi al tampone, per una diagnosi precoce e le cure del caso per se stessi (ci sono diversi giovani ricoverati in questo momento, non sono affatto immuni, come qualcuno tende a pensare) e per evitare di contagiare altri contatti. Fino all’esito del test, le persone sono tenute all’isolamento fiduciario presso la propria abitazione”.

Redazione Digital