Tajani in Ciociaria, incontro con Beppe Incocciati e Sara Battisti

“Grazie a Beppe Incocciati per aver promosso e costruito questa iniziativa perché era giusto che questa Città e questo territorio rendessero omaggio ad un uomo delle istituzioni che, in questo momento storico, ricopre un ruolo di cruciale importanza – ha affermato il consigliere regionale Sara Battisti – Lo facciamo in una Città che sta attraversando un momento di crisi e che, grazie al dialogo tra le istituzioni, oggi può credere in una fase di rilancio. Abbiamo lavorato in questi anni per disegnare un modello di sviluppo turistico nuovo del quale Fiuggi deve essere perno. Al vicepremier Antonio Tajani chiedo quindi l’impegno di continuare a lavorare in questa direzione, nella convinzione che solo insieme, indipendentemente dal colore politico e dalle appartenenze, possiamo rendere più forte la nostra bella terra”.

Redazione Digital