Si è svolta una riunione presso la sala consiliare del Comune di Isola del Liri, alla presenza del dott. Giorgio Trombetta, Medico Oncologo presso l’Ospedale Santissima Trinità di Sora, nonché consigliere delegato alla Sanità per il nostro Ente, del consigliere delegato al commercio Gianluca Venditti, l’assessore con delega speciale Unesco, Sara D’Ambrosio. Per l’associazione culturale no profit “Iniziativa Donne – Sora” promotrice dell’iniziativa “Mi taglio i capelli e dopo l’emergenza aiuto te”, c’erano la presidente Katia Staffieri e vice Enrica Canale Parola, nonché Elena Baldassarra ed Elisabetta Canale Parola. Presenti inoltre, alcuni titolari dei saloni di bellezza della nostra città che hanno aderito al progetto, ai quali è stata spiegata la procedura da seguire per aderire concretamente all’iniziativa benefica: Tina & Luigi My Beaty, Enki Parrucchiera Estetica, Jam trend Daiana, Hair chic Alessia, Oggi Donna, Pagnanelli Francesca, Gulia Fabbrica Bellezza, Marco Pour Homme e Capellissimi. L’assessore D’Ambrosio ha donato la sua treccia per realizzare parrucche per malati oncologici, a lei son seguite altre donne, di ogni età, che recandosi presso i parrucchieri, hanno proceduto nella donazione.

Redazione Isola del Liri