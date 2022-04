Taglio corse Cotral in Ciociaria, il sindaco di Isola del Liri alza le barricate.

In queste ultime ore Massimiliano Quadrini ha ricevuto numerose segnalazioni di cittadini che lamentano una riduzione delle corse da e per Roma, transitanti sul territorio di Isola del Liri. “Ho chiesto immediatamente un incontro con la direzione generale dell’azienda al fine di verificare se il ridimensionamento delle corse lamentato da numerosi nostri concittadini, è da ritenersi eccezionale oppure rientra in un contesto più generale di riorganizzazione del servizio. Siamo consapevoli che in un momento così delicato, visto il rincaro del costo del carburante che grava su famiglie e lavoratori e, e considerando i numerosi nostri ragazzi che si recano ogni giorno a Roma per motivi di studio, la riduzione del numero delle corse vada assolutamente scongiurarato”.

Redazione Isola del Liri