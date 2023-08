Taglia il pene all’ex marito, lui prova a violentarla e lei glielo affetta

Lui avrebbe cercato di violentarla e lei, per difendersi, lo ha accoltellato ferendogli il pene. È successo la scorsa notte a Marghera, nel comune di Venezia. L’uomo è stato quindi trasportato d’urgenza in ospedale: il taglio, infatti, gli ha staccato – anche se non di netto – una parte dell’organo. La colluttazione è avvenuta ieri sera – 12 agosto – in una casa di Marghera, l’area industriale della città. Secondo le prime ricostruzioni l’uomo, l’ex compagno di lei, si sarebbe recato a casa della donna per discutere su come affrontare la gestione della figlia nata dalla loro relazione; finita ormai da tempo. Un confronto per discutere sui giorni che la figlia avrebbe dovuto trascorrere con la madre e con il padre; entrambi cittadini di origine straniera ma da tempo residenti in Italia. In poco tempo il confronto è però degenerato, non tanto per le diverse vedute sui giorni di affidamento ma perché l’uomo – nonostante la coppia si sia divisa da molto – voleva convincerla a tornare insieme. Le parole sono però diventate via via sempre più violente fino all’aggressione. Lui – K.B.T di origine africana – avrebbe spinto violentemente la donna contro un mobile per poi tirarsi giù i pantaloni e cercare di avere un rapporto. La donna, a quel punto, si è difesa in ogni modo: all’ultimo ha afferrato un coltello colpendo l’uomo al pene. corriere.it