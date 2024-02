“Sveglia alle 6 e in Aula alle 8”, deputata si lamenta degli orari è la compagna di Fratoianni

Sì, mi sono svegliata presto, alle 6, per leggere le mozioni ed essere in Aula alle 8». Queste le parole pronunciate pubblicamente a Montecitorio il 22 febbraio da parte della deputata Elisabetta Piccolotti, di Alleanza Verdi e Sinistra. Le mozioni erano quelle sulla proposta di legge sulla libertà di stampa dove il sottosegretario leghista Andrea Ostellari, durante le tappe della discussione parlamentare, era incappato in uno scambio di testi con seguito di impasse e scuse, ma che aveva provocato diverse reazioni sulla «scarsa serietà» degli onorevoli e sul «mancato rispetto» nei confronti delle istituzioni. La levataccia alle 6 del mattino rivendicata da Piccolotti in polemica con Ostellari non è però passata inosservata. E sui social nei giorni a seguire molti le hanno contestato che per tanti è normale svegliarsi a orari simili sebbene per stipendi molto più bassi. «Poverina», «Che gesto eroico», «Che fatica». Piccolotti, ex Prc e Sel, dal 2017 in Sinistra italiana guidata dal marito Nicola Fratoianni, è deputata dal 2022. corriere.it