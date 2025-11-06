Svaligiano noto negozio di abbigliamento, oltre 100mila euro in Ciociaria 4 arrestati

Nei giorni scorsi, le pattuglie della Sottosezione Polizia Stradale di Cassino, ricevevano la segnalazione da parte dalla Sala Operativa della Polizia Stradale di Fiano Romano di due autovetture che stavano percorrendo la via dei Monti Lepini in direzione autostrada a forte velocità. Intercettati e fermati i due veicoli, gli agenti riuscivano a bloccare le due persone presenti all’interno di una Fiat Grande Punto, che risultava avere targhe adesive false applicate sulle quelle originali. Mentre a bordo del secondo veicolo una Fiat Panda anch’essa con targhe adesive false, vi erano tre uomini, che tentavano la fuga nella campagna adiacente, due di questi venivano bloccati, mentre un terzo riusciva a far perdere le proprie tracce. In entrambi i veicoli, i “centauri” di Cassino rinvenivano numerosi capi di abbigliamento per un valore commerciale di oltre 100.000 euro, che risultavano, a seguito di indagini, essere il provento di un furto consumato 30 minuti prima in un noto negozio di abbigliamento del centro di Frosinone. Al termine delle indagini i 4 uomini venivano tratti in arresto e condotti presso la casa circondariale di Frosinone a disposizione della Procura di Cassino. Le vittime del furto giunte negli uffici della Polizia Stradale, dopo aver formalizzato la denuncia di furto ed effettuato il riconoscimento dei capi di abbigliamento, rientravano in possesso della merce rubata.

Redazione Digital