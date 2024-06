Svaligiano negozio Bulgari, quasi mezzo milione di euro di gioielli

Colpo nella notte da Bulgari in via Condotti. I ladri hanno rubato circa mezzo milione di euro in gioielli, anche se si tratta di una stima provvisoria. Sul caso indagano gli investigatori della squadra mobile intervenuti sul posto poco dopo mezzanotte insieme con la polizia Scientifica e gli agenti del commissariato Trevi Campo Marzio. Secondo una prima ricostruzione, il gruppo ha scavato un foro in una parete comunicante fra un seminterrato del palazzo e un locale di servizio dello stesso negozio. Una volta all’interno tuttavia i banditi hanno avuto poco tempo per agire in quanto l’allarme scattato subito. Sul posto sono subito intervenute le pattuglie ma dei ladri non c’era già traccia. Al vaglio le immagini delle telecamere del negozio così come quelle sulle strade vicine a via Condotti che potrebbero aver ripreso la fuga dei malviventi. Col passare delle ore, emergono nuovi elementi di indagine. Secondo quanto ipotizzano gli investigatori sarebbero almeno tre i ladri entrati in azione. Per mettere a segno il colpo, la banda del buco potrebbe aver sfruttato il sistema fognario. Per questo si stanno ispezionando anche i cunicoli. I ladri, esperti, sono sbucati nel negozio a volto coperto e muniti di guanti. Poi hanno infranto alcuni espositori interni rubando i gioielli. corriere.it