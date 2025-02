Svaligiano BancAnagni, banditi prendono in ostaggio gli impiegati

Rapinatori incappucciati e vestiti di nero in azione nella prima mattinata di lunedì in via Enrico Berlinguer 14, a Fiumicino. Svaligiata la filiale del Banco di Anagni da almeno due banditi a volto coperto e armati di pistola sbucati da un foro scavato nel pavimento probabilmente nel fine settimana collegato con il sottosuolo. In pratica alle 8, poco dopo l’apertura, una coppia di impiegati incaricati di aprire la filiale è stata aggredita alle spalle dai rapinatori che erano già all’interno dei locali dopo aver neutralizzato anche l’allarme. Da capire come abbiano fatto. Il bottino del colpo è di circa 60mila euro. I malviventi hanno preso in ostaggio gli impiegati che come un copione ripetuto anche in altre occasioni sono stati chiusi in una stanza della banca. I rapinatori sono quindi fuggiti forse passando dallo stesso foro sul pavimento facendo perdere le tracce. Sul caso indaga la polizia. I due impiegati sono stati interrogati. Al vaglio le immagini delle telecamere di sicurezza. corriere.it