Svaligia un supermercato, in Ciociaria fermato con 10 chili di parmigiano. A Sora, nel corso di un articolato dispositivo, è stato controllato un soggetto sospetto, già noto ai Carabinieri. Aveva con se uno zaino all’interno del quale sono state trovate 9 confezioni da circa un kg di Parmigiano Reggiano, riportanti il logo di un supermercato del luogo. Controllato il sistema di videosorveglianza è stato effettivamente verificato che l’uomo aveva perpetrato il furto. Condotto in caserma a seguito delle formalità di rito, la merce asportata veniva restituita ai legittimi proprietari.

Redazione Digital