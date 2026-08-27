Svaligia supermercato in Ciociaria, arrestata in flagranza
La Polizia di Stato di Frosinone ha tratto in arresto in flagranza di reato una cinquantenne residente in un comune della provincia nei cui confronti è emerso un grave quadro indiziario per rapina impropria.
Nello specifico, nel pomeriggio di ieri, su segnalazione giunta sulla linea di emergenza NUE 112, gli operatori della Squadra Volante della Questura sono intervenuti presso un’attività commerciale sita in via Volsci, del capoluogo, dove una donna avrebbe asportato della merce, occultandola in uno zaino.
Come ricostruito dagli agenti, la stessa, nel tentativo di guadagnare l’uscita senza pagare la merce, veniva fermata da un addetto alla vigilanza. Nella circostanza ne scaturiva una colluttazione, in seguito alla quale si richiedeva anche l’intervento dei sanitari.
Dopo le formalità di rito, per la donna scattava l’arresto e posta agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa della convalida.