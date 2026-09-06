Svaligia noto supermercato, in Ciociaria fermato dalla Polizia

La Polizia di Stato di Frosinone ha denunciato in stato di libertà un soggetto, nei cui confronti si è delineato un grave quadro indiziario relativo al furto aggravato consumato in un supermercato della città, nei giorni scorsi. Il predetto, come ricostruito dagli agenti delle Volanti intervenuti, aveva trafugato alcuni prodotti da un carrello dell’attività commerciale, riponendoli nel proprio zaino e guadagnando la fuga senza effettuare il pagamento. L’attività, posta in essere dai poliziotti, anche mediante l’estrapolazione delle immagini del sistema di videosorveglianza dell’esercizio commerciale, ha permesso di identificare il presunto autore del furto, soggetto noto alle forze dell’ordine e con a carico anche precedenti specifici per reati contro il patrimonio e di denunciarlo.

Redazione Digital