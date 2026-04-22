Svaligia negozio in Ciociaria, giovane fermato dai Carabinieri

I Carabinieri della dipendente Stazione di Frosinone Scalo, congiuntamente ai militari della Stazione di Torrice e con il supporto del personale della Sezione Operativa e Radiomobile di Frosinone, hanno deferito in stato di libertà un 38enne frusinate, disoccupato e senza fissa dimora, per l’ipotesi di reato di furto aggravato ai danni di un esercizio commerciale. L’intervento è scattato intorno alle 04:30 del 20 aprile u.s. , presso un negozio di informatica sito a Frosinone. Giunti sul posto, i militari hanno raccolto le dichiarazioni del titolare e accertato che, poco prima, ignoti malfattori avevano infranto le vetrine del punto vendita, riuscendo ad asportare due computer portatili. Le immediate attività d’indagine hanno permesso di effettuare un accurato sopralluogo, durante il quale gli operanti hanno repertato alcune tracce ematiche riconducibili all’autore del reato. Grazie all’analisi del sistema di videosorveglianza locale e ai rapidi accertamenti esperiti tramite le banche dati in uso alle Forze di Polizia, sono emersi gravi indizi di colpevolezza a carico dell’odierno indagato. L’uomo è stato rintracciato dalle pattuglie dell’Arma poco dopo l’evento delittuoso; all’atto del fermo, presentava evidenti ferite da taglio, giudicate pienamente compatibili con l’avvenuto infrangimento della vetrata del negozio. I danni subiti dall’attività, in corso di quantificazione, risultano coperti da specifica assicurazione. È obbligo rilevare che l’indagato, allo stato, è solamente indiziato di delitto, e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente, e solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudicato, lo stesso sarà, eventualmente, riconosciuto colpevole, in maniera definitiva, del reato ascrittogli. Il tutto in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.

Redazione Digital