Svaligia appartamenti, in Ciociaria fermato e arrestato noto malvivente

I Carabinieri hanno arrestato un 34 enne, noto alle forze di polizia, in ottemperanza ad un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone. I militari, rintracciato l’uomo, hanno provveduto alla notifica dell’ordine di esecuzione dovendo l’arrestato scontare la pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione, essendo stato condannato in via definitiva per il reato di furto in abitazione, delitto commessi nel novembre dell’anno 2019 in Frosinone. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso la casa circondariale di Frosinone, come disposto dall’autorità giudiziaria.

Redazione Frosinone