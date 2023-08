Superstrada pulita e senza erbacce, in Ciociaria Fratelli d’Italia in prima linea

“Dopo il lavoro di rifacimento del manto stradale nelle uscite della superstrada Frosinone-Sora Santa Cecilia Ferentino, Tecchiena Alatri, Castelmassimo Veroli, Giglio Veroli, Boville Ernica, Monte San Giovanni Campano, Casamari Veroli, Castelliri e Sora, questa settimana è iniziato il lavoro di sfalcio erba e potatura alberi lungo i tratti stradali della Frosinone- Sora e nei prossimi giorni della Sora-Cassino – ha affermato il consigliere regionale Daniele Maura – Tratti di competenza dell’Anas, che a seguito della richiesta di Maura si è attivata prontamente, pianificando i lavori di pulizia. La collaborazione e sinergia nel rapporto tra enti, uniti alla capacità dei tecnici degli stessi enti di mettersi a disposizione, sono indispensabili per fare il bene del territorio. Come in questo caso restituendo dignità alle strade che tutti percorriamo garantendo la sicurezza degli automobilisti e dei cittadini, ma anche il decoro. Come ogni anno in questo periodo ci confrontiamo con una visibilità stradale che è compromessa dalla lunghezza dell’erba nei cigli stradali e da rami alberi e ringrazio l’Anas per la tempestività dell’intervento e per restituire una rete stradale pienamente fruibile e sicura. Un plauso lo rivolgo al tutto il personale Anas dei tratti interessati, in primis al geom. Candido Citti”.

Redazione Digital