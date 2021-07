di Nicola Pisegna Orlando

Sono un amministratore che ha rivestito tutte le cariche elettive negli Enti locali fino al consiglio regionale abruzzese ed ho casualmente intercettato la proposta dell’arch. Giovanni Celli Catarinelli. La trovo stimolante e degna di approfondimento e riflessione politica alla luce dei possibili finanziamenti strategici di origine europea. Siamo zone di confine, io vivo nella Marsica, e le problematiche credo siano sovrapponibili. Nella Sanità noi abbiamo molta mobilità passiva verso il Pronto soccorso di Sora mentre dalla vostra Provincia registriamo mobilità attiva per la chirurgia vascolare, solo per fare un esempio. Stesso discorso per le scuole secondarie dove dalla valle Roveto trovano la comodità di Sora. Viviamo il problema della regimentazione delle acque del fiume Liri. Noi lo creiamo voi lo subite. La superstrada è uno snodo economico strategico tra tre Regioni. È insufficiente, poco sicura, non adeguabile alle necessità di traffico pesante attuale. È una opportunità ma anche una dannazione per i rischi. Il turismo manca di una programmazione interregionale che possa garantire un pacchetto Lazio-Abruzzo di rilievo. La proposta che leggo stimola questa direzione di ragionamento. Cominciamo ad incontrarci, a parlarne, a programmare, a fare. A Sora si torna al voto. Fossi io il nuovo sindaco inaugurerei il mandato con una visita al sindaco di Avezzano. Officine Territoriali, cantieri di nuove idee. Sviluppiamole insieme e lavoriamoci a 360 gradi, a mente sgombra da pregiudizi. Con la voglia di fare. Saluti.

*Già presidente della Regione Abruzzo, vicepresidente della Provincia dell’Aquila, sindaco di Collelongo