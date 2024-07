Superstrada Ferentino-Sora, lavori di manutenzione e messa in sicurezza

In questi giorni ANAS SpA sta svolgendo dei lavori di manutenzione sulla superstrada Sora – Ferentino. Interventi che il presidente della Provincia, Luca di Stefano aveva richiesto e sollecitato con due lettere indirizzate alla struttura territoriale competente della società che si occupa della rete stradale del territorio. “Desidero ringraziare Anas SpA – ha affermato il presidente della Provincia Luca Di Stefano – per aver ottemperato in tempi brevi alla sollecitazioni di intervento al fine di garantire la sicurezza dei tantissimi utenti che transitano quotidianamente sulla superstrada Sora-Ferentino. L’importante arteria è un fondamentale asse di comunicazione, infatti, per il territorio e il suo stato di manutenzione, oltre a essere importante per l’incolumità dei cittadini, riflette direttamente sul modo in cui i residenti e visitatori percepiscono la vicinanza delle istituzioni. Mi preme ringraziare altresì, l’ing. Annalisa Giovannetti, responsabile del Centro Manutentorio Lazio Sud di Anas, perché oltre alla pulizia della vegetazione che aveva invaso le carreggiate e creato non pochi problemi di visibilità alle autovetture in transito, sono state anche sostituite e rinforzate le barriere di protezione. Un intervento importante che ridà il giusto decoro alla viabilità della nostra provincia”.

Redazione Digital