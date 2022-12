Superbonus e crediti fiscali, class action dell’edilizia manifestazione nazionale  

L’organizzazione della manifestazione programmata dalla Class Action Nazionale Dell’Edilizia con il responsabile e socio fondatore Norbert Toth che si è tenuta il 6 dicembre scorso in Roma P.zza S.Apostoli, necessaria per sollecitare il nuovo Governo ad apportare misure urgenti allo sblocco dei creditioramai incagliati da quasi un anno nei cassetti fiscali di Imprese, Professionisti e comuni cittadini, ha avuto uno spiacevole risvolto. L’evento prevedeva la salita sul palco secondo un programma ben definito e pubblicamente diffuso sui canali social nei giorni che lo precedevano, di tecnici esperti del settore edile coinvolto in materia di Superbonus e crediti fiscali, di rappresentanti di altre associazioni di categoria, di comuni cittadini in difficoltà e di politici chiamati ad ascoltare la folla e ad indicare quali le misure giuste e necessarie.Tra i Parlamentari sono stati rivolti gli inviti agli onorevoli De Bertoldi di FdI, on. Mazzetti di FI, on. Fenu del M5S oltre ad ex parlamentari, tutti esperti della materia oggetto di protesta. In corso di programmazione sono arrivate agli organizzatori C.A.N.D.E. molteplici richieste a partecipare all’evento, alle quali purtroppo non è stato concesso per diverse motivazioni. Una di queste è pervenuta dal M5S che chiedeva la partecipazione e l’intervento sul palco dell’on. e Presidente Giuseppe Conte oltre all’on. Agostino Santillo. «Non abbiamo potuto dare spazio anche a loro per due semplici motivi» tende a precisare Norbert Toth «il primo perché voleva rivolgersi agli esperti della materia e l’on. Fenu M5S è uno di quelli e già presenti in lista. Il secondo perché abbiamo ritenuto non corretta la presenza del Presidente Conte come leader politico proprio perché si doveva discutere di soluzioni tecniche e non ascoltare comizi propagandistici. Diversamente e per par condicio, avremmo dovuto provvedere ad invitare anche altri leader di altri Partiti. La nostra Associazione nasce apartitica e la salute dell’edilizia a 360° resta il principale nostro obbiettivo» aggiunge Toth. Ma il totale disinteresse ai nostri comunicati e ai nostri rigetti, l’ha fatta da padrona! «Mi trovavo dal Prefetto di Roma per chiarimenti sull’oggetto della manifestazione, quando dalla P.zza mi arrivavano continue chiamate sul telefono per avvisarmi dell’arrivo del Presidente Conte e dell’On. Santillo non invitati e che addirittura saliti sul palco e non autorizzati, hanno occupato uno spazio invece programmato per l’intervento di altri, approfittando di una manifestazione pacifica oltre al rischio di creare seri problemi di ordine pubblico. Solo ora riviste tutte le immagini dell’evento, sono riuscito a comprendere al meglio, come si sono succedute le cose. Ripetutamente ho rifiutato le loro richieste e a quanto pare ha predominato l’arroganza». In assenza di Toth, tempestivo è stato l’intervento del Presidente di C.A.N.D.E. Igor La Spada, che vista la folla che tendeva ad accalcarsi col rischio di incidenti per acclamare da un verso e per contestare dall’altro il Presidente del M5S in arrivo, è salito sul palco e con lungimiranza ha fatto si che la questione rientrasse in sicurezza « E’ stata solo una questione di ordine pubblico» asserisce La Spada «la sua presenza non era stata programmata e ci ha messo in seria difficoltà». La manifestazione si è poi conclusa nell’orario concordato con la Questura e per fortuna senza incidenti anche se, parte dei manifestanti ignoti, si è diretta verso altra destinazione e della quale la nostra Associazione prende le distanze in materia di responsabilità. Manifestare pacificamente è un diritto di ogni cittadino, così come il rispetto delle persone che lo esercitano. Ci si augura che in futuro non si debba più far fronte a certi atteggiamenti irrispettosi e dagli sviluppi rischiosi.

Redazione Digital