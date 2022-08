Superbonus crediti e agevolazioni, 30mila imprese rischiano di fallire

«È prioritario che il governo proceda immediatamente e indichi quali soluzioni mettere in campo attraverso lo strumento del decreto d’urgenza – ha affermato Antonello Patalano, imprenditore del direttivo nazionale di Class Action Nazionale dell’Edilizia (Cande), associazione che riunisce oltre 295 piccole e medie imprese dell’edilizia – Siamo certi che anche le altre organizzazioni di categoria faranno sentire la propria voce per evitare che il rischio del collasso del comparto edile si trasformi in una totale implosione».

