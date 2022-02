Superbonus, cessione del credito ecco la Class action dell’edilizia

“L’articolo 28 del DL sostegni ter firmato il 28 gennaio 2022 sancisce un blocco quasi immediato ai cantieri e mette a rischio le imprese edili in primis e poi tutta la filiera dell’edilizia – ha affermato Carla Cellucci, responsabile associazione ‘Class action nazionale dell’edilizia’ – L’articolo 28 del suddetto decreto modifica la normativa sulla cessione del credito, elimina la facoltà di “successiva cessione” dei crediti maturati e azzoppa due strumenti fondamentali per la fruibilità di superbonus 110%, ecobonus 65% e bonus casa 50%: lo sconto in fattura e la cessione del credito. I crediti fiscali non potranno più essere ceduti più volte bensì potranno essere ceduti una sola volta. Se le banche possono acquisire crediti fiscali che poi non possono cedere nuovamente (come invece operato fin oggi), acquisiranno solo i crediti che serviranno a loro volta per pagare le loro tasse per i prossimi 5 o 10 anni. Il problema è che molti istituti, ad oggi, hanno già raggiunto la loro saturazione sospendendo l’acquisizione di crediti ulteriori, già da febbraio 2022. CDP (Cassa Depositi e Prestiti) il 2 febbraio ha dichiarato che non acquisirà ulteriori crediti fiscali sin dal giorno del comunicato stesso”.

“Se le imprese non potranno più cedere il credito fiscale acquisito, e convertirlo in denaro, andranno in difficoltà serissime e purtroppo molte falliranno per oggettiva mancanza di liquidità. Un fallimento con tanti soldi sul cassetto fiscale delle Imprese ma senza chi può acquisirli. La norma in sostanza è retroattiva perché di fatto non consentirà più di cedere crediti dove ci si è impegnati contrattualmente con i committenti nel 2021. Le aziende non potranno pagare operai e fornitori con i crediti fiscali. Numerose associazioni, deputati ed imprese si sono già mosse per un intervento di modifica, ma tutti solo con poche righe scritte. Noi non vogliamo questa volta restare a guardare e sperare. Se sei del settore e direttamente o indirettamente il tuo business è legato alla cessione del credito la cosa riguarda soprattutto te. Unisciti a noi l’8 febbraio, prima che sia troppo tardi. Trovi maggiori informazioni su questa pagina https://www.classactionedilizia.com/“.

Redazione Digital