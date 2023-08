Super Santos o Super Tele, ecco con quale pallone si gioca meglio in spiaggia

Le sfide sulla spiaggia a calcio, da “Tre Uomini e una Gamba” in poi, sono uno dei must dell’estate. Ci si organizza con gli amici, con i vicini di ombrellone, insomma con chi vuole. L’importante è avere i pallone giusto, che non per tutti è lo stesso. Qui parte un’altra sfida, che non vogliamo certo risolvere noi de La Scelta Giusta, ma almeno ci proviamo. Ecco la lista dei nostri palloni di gomma preferiti da usare in spiaggia, per le partite di calcio. Per gli appassionati di “Schiaccia 7” o beach volley, invece, si apre un altro capitolo e altri sono i nomi da tenere in considerazione, da non confondere con questi di cui vi stiamo per parlare. Super Santos, Tele, Tango vi dicono qualcosa?Tra i marchi più diffusi di palloni di gomma c’è il Super Santos, che non è difficile trovare appeso nella sua retina nei negozi di giochi presenti nelle località di mare. Ma si trova anche online, per chi vuole arrivare già organizzato con tutto il necessario ancora prima di scendere in spiaggia. Si trova anche nelle versione “Bio”. Altro marchio famosissimo tra i palloni di gomma è il Super Tele. Alzi la mano chi non l’ha avuto tra i piedi almeno una volta nella vita. Qui si trova in diversi colori, dal bianco e nero al blu.