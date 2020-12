di Massimo Mangiapelo

Dopo il periodo di quarantena riapre l’Istituto San Giuseppe di Tecchiena. Dopo l’ultimo tampone effettuato, ora le cinque suore che gestiscono l’asilo sono risultate tutte negative.

Come si ricorderà, infatti, tempo fa scoppiò un contagio a catena all’interno dell’Istituto di Tecchiena. Tutte e cinque le suore ed alcuni bambini risultarono positivi al Covid 19. La scuola fu chiusa e sia le religiose che tutti i fanciulli che frequentano la struttura furono messi in isolamento. In questo periodo, però, la gente di Tecchiena si è stretta intorno al gruppo di suore, facendo sentire loro il calore di una comunità. Le persone hanno dato alle religiose una grossa mano sia per il sostegno pratico che per quello prettamente umano.

Come detto, dall’ultimo tampone eseguito ora le sorelle sono tutte negative. I locali dell’Istituto sono stati completamente bonificati da una ditta specializzata e certificata. Quindi da lunedì l’asilo potrà finalmente riaprire i battenti regolarmente. Con buona pace dei tanti genitori che hanno dovuto tenere i pargoli in casa in questo lungo periodo, molti in difficoltà a causa delle loro esigenze lavorative. Ed è un bene anche per i piccoli, che in questo modo potranno tornare a socializzare con i loro coetanei.

Una storia a lieto fine, nella quale per fortuna non si è registrata nessuna vittima. Purtroppo questo Covid ci ha abituati ad aspettarci il peggio e troppo spesso si sentono notizie di persone decedute a causa di questo subdolo nemico. Ma non sempre noi giornalisti dobbiamo riportare notizie funeste. È bene che qualche volta (e si spera che ciò accada sempre più frequentemente) si possono narrare anche storie che non abbiano risvolti tragici.