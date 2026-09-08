Suole reattive, tecnologia d’avanguardia ecco la bubble D

Cuscinetti d’aria applicati a fondi realizzati con tecnologia additiva DLP a resina elastica per calzature più comode e reattive: l’innovazione verrà presentata dall’azienda marchigiana a Lineapelle, in programma a Rho dal 15 al 17 settembre. Il settore calzaturiero italiano fatica a trovare ossigeno: l’export del distretto marchigiano segna un calo del 3,7% secondo Confindustria, penalizzato da mercati storici in affanno – dal Nord Europa agli Stati Uniti, fino alla Cina – e da un quadro internazionale segnato da instabilità e incertezza. È proprio in questo scenario che Dami, attiva da oltre mezzo secolo nella filiera della moda, sceglie di rispondere con l’innovazione, aprendo nuove rotte di mercato attraverso la tecnologia additiva.

Dal 15 al 17 settembre porterà a Lineapelle Fiera Milano (Rho) una tecnologia capace di ridefinire il concetto stesso di comfort: cuscinetti d’aria, applicati alle suole stampate in 3D, che garantiscono maggiore comfort e un rebound superiore.

Le “bubble D” – cuscinetti d’aria -– vengono applicate alla suola realizzata con tecnologia additiva DLP a resina elastica per migliorare comfort e rebound della calzatura. L’aria intrappolata nella struttura assorbe l’impatto a ogni passo e restituisce energia, per un’andatura più leggera e reattiva, quasi come se il piede rimbalzasse a ogni contatto con il suolo. Dietro questa innovazione c’è il 3D Lab di Dami, centro di sperimentazione avanzata che segue l’intero percorso creativo – analisi, progettazione, prototipazione e ingegnerizzazione – moltiplicando le possibilità di personalizzazione e portando la tecnologia additiva anche oltre la calzatura, fino al mondo dell’home design.

Redazione Digital