Suocera 85enne picchia e perseguita la nuora, in Ciociaria scatta il divieto di avvicinamento

I Carabinieri hanno dato esecuzione all’Ordinanza di Misura Cautelare del “divieto di avvicinamento alla persona offesa”, emessa dal Tribunale – Ufficio G.I.P. – di Cassino (FR), nei confronti di una 85enne di Aquino, vedova. Il provvedimento, emesso dall’Autorità Giudiziaria che ha concordato con le risultanze investigative dei militari, scaturisce da una denuncia-querela presentata dalla nuora convivente che ha raccontato di essere stata, per diverso tempo, vittima di reiterate minacce, culminate con aggressioni fisiche. Alla donna, sottoposta alla misura cautelare, è stato imposto di mantenere una distanza non inferiore ai mt. 500 (cinquecento) dai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima.

Redazione Digital