Sulla neve per crescere,  sci e snowboard studenti della Ciociaria sulle piste

Ha riscosso un grande successo il campus scuola di sci e snowboard organizzato dallo Sci Club Madonna del Monte di Piglio nell’ambito del progetto “Sulla neve per crescere”. L’iniziativa rivolta ai ragazzi delle Scuole Elementari e Medie ed alle Cooperative Sociali per minori, con l’intento di avvicinare i giovani allo sport, ai suoi valori, alla natura e ad alcune importanti tematiche legate all’alimentazione, all’ecologia e al mondo della Montagna. Circa ottanta i ragazzi che hanno partecipato al campus di Pescasseroli in rappresentanza di ben 10 comuni del Lazio: Piglio, Anagni, Genazzano, Olevano Romano, Colleferro, Latina, Serrone, Paliano, Carpineto e Ferentino. Al campus hanno preso parte anche sei ragazzi della Casa Famiglia l’Acero Rosso di Rocca di Botte ospitati dallo sci club organizzatore. “Sinceramente non mi sarei aspettato una risposta così entusiasta da parte dei ragazzi e dei loro genitori tanto che ci hanno addirittura richiesto subito un altro campus – ha spiegato comprensibilmente soddisfatto il Presidente dello Sci Club Madonna del Monte Marco Ceccaroni – “Il loro sorriso, le loro capacità di apprendimento, il loro spirito di adattamento, ci ripagano del grande lavoro e ci spronano a migliorarci ancora. Un grazie sincero a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa soprattutto ai miei preziosi collaboratori”. Affiliato dal 1992 alla Federsci e dal 2022 all’ACSI, lo Sci Club Madonna del Monte di Piglio si è sempre distinto per le sue finalità che vanno al di là dello sport per abbracciare nobili tematiche come l’assistenza, il volontariato, la solidarietà e la cultura tutte rivolte a uomini e donne di ogni età e condizione sociale, quali mezzi per migliorare la qualità della vita. Scopo dell’associazione è sempre stato sostenere la crescita equilibrata dell’individuo attraverso la funzione formativa e educativa della pratica sportiva ed il contatto con la natura. Ma allo stesso tempo contribuire a sviluppare la personalità del giovane rafforzando la propria identità personale e responsabilità relazionale: vivere insieme ad altri esperienze sportive e culturali aiutano infatti a migliorare i rapporti con i propri compagni, insegnanti e con il mondo esterno, attraverso l’accettazione di regole comprensive dei principi di collaborazione e uguaglianza fra gli individui. La partecipazione ai campus, cresciuta di anno in anno, dimostra il successo organizzativo e il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel progetto stesso. Il campus di Pescasseroli prevedeva al mattino lezioni con Maestri Federali che hanno curato le tecniche ai vari livelli come i primi apprendimenti, le tecniche di perfezionamento e le nuove tecniche relative al carving e allo snowboard. I ragazzi erano suddivisi in gruppi di 8-10 atleti a seconda del livello tecnico. La formazione tecnica continuava nel pomeriggio con il personale qualificato dello Sci Club Madonna del Monte Ski – Demo. Inoltre ogni giorno, alla fine delle attività sportive, e in base alle condizioni metereologiche, sono stati organizzati incontri con professionisti esperti e insegnanti che hanno approfondito tematiche quali lo Sport (Alimentazione Doping e Prevenzione), le attività Eco-sportive, l’Ambiente Montano e l’innevamento artificiale. Ogni sera i ragazzi, grazie all’animazione eccellente proposta dalla struttura alberghiera del Cocoon, hanno trascorso ore in allegria e spensieratezza rapiti dalla magica atmosfera creata dagli animatori.

