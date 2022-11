Studenti in piazza contro il nuovo governo, in Ciociaria 2 manifestazioni

“Venerdì 18 novembre noi, come sindacato studentesco della Rete degli studenti medi di Frosinone, organizzeremo due piazze in linea con la mobilitazione nazionale studentesca e del comparto della scuola. Il nostro slogan, a livello nazionale, sarà “Nessun merito a questo governo”. Vi chiediamo cortesemente di venire in piazzale Vittorio Veneto a Frosinone e in piazza Santa Restituta a Sora dalle 9,30 per raccogliere le nostre voci e le nostre testimonianze. Per qualsiasi informazione o dettaglio in più potete ricontattarci con questa mail o contattare il numero 3462209150 del coordinatore provinciale Gianmarco Tavolieri”. Lo comunica Rete studenti medi Frosinone.

Redazione Digital