di Massimo Mangiapelo

Organizza una festa e poi risulta positivo al Covid. Ora tutti i ragazzi che hanno partecipato a quella festa sono stati rintracciati e dovranno seguire le misure dettate dal protocollo della Asl.

Si tratta di un ragazzo di Alatri, che attualmente non frequenterebbe nessuna scuola. A fine settembre ha fatto il tampone per il Covid. Ancor prima di avere l’esito dell’esame, ha avuto l’idea di organizzare una festa. Solo dopo ha saputo che l’esito del tampone era positivo. E a quel punto è scattato il piano per reperire tutti i ragazzi che erano stati in contatto con lui.

La notizia è emersa oggi dopo che varie classi di istituti superiori di Alatri sono state chiuse e gli studenti dovranno fare la didattica a distanza per proseguire lo svolgimento delle lezioni. Si tratta delle classi frequentate, appunto, dai ragazzi che hanno preso parte alla festa. Fanno parte dell’I.I.S. “Sandro Pertini” e del distaccamento Chimico Biologico della stesso Istituto, entrambi in località Chiappitto.

In tarda mattinata l’Istituto “Pertini” ha divulgato una nota che ha come oggetto la “evoluzione della situazione epidemiologica all’interno dell’Istituto – provvedimenti cautelativi di contenimento dell’epidemia da Covid 19 adottati”.

«Negli ultimi giorni – vi si legge – siamo venuti a conoscenza dell’esistenza, nella nostra comunità, di un caso di positività al Covid 19 che è stato prontamente individuato e isolato insieme con i suoi “contatti stretti”, per i quali è stata data immediata comunicazione al DDP e all’equipe AntiCovid della Asl di Frosinone. In attesa delle indicazioni dei medici competenti che non ci sono ancora pervenute, ad esclusivo scopo cautelativo, si è deciso, all’interno del gruppo di prevenzione Covid di Istituto, di trasferire in Didattica a Distanza, fino a data da definirsi, le lezioni delle classi a cui appartengono gli studenti considerati “contatti stretti” dei positivi. Stessa decisione è stata presa per le classi in cui sono presenti “contatti stretti” di persone risultate positive tutte estranee alla nostra scuola».

Le classi non coinvolte continueranno tranquillamente a seguire le lezioni a scuola, secondo il “piano” adottato ad inizio anno dagli organi collegiali.

«Non appena le condizioni dovessero mutare – conclude la nota – verrà data immediata comunicazione a tutti gli interessati. Si ringrazia per la fattiva collaborazione e si fa affidamento sul senso di responsabilità di tutti».

Tanti ragazzi ancora non hanno ben compreso la pericolosità del Covid e l’importanza del distanziamento sociale e delle misure da adottare. Pensano sia tutto uno scherzo o tutta un’invenzione. Non è così, cari ragazzi. La situazione è molto grave e questo virus può colpire ed uccidere chiunque di noi. Prendete la cosa seriamente, perché avete tutta una vita davanti. Una vita che non può essere distrutta dalla mancanza di prevenzione.