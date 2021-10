L’amministrazione comunale di Fumone, da poco insediatasi, ha provveduto a far tinteggiare gli attraversi pedonali di fronte al plesso scolastico locale. “Un intervento necessario – affermano – per garantire una maggiore sicurezza ad alunni, corpo docente e famiglie nei pressi della scuola. Da tempo abbiamo provato a sollecitare questa piccola opera di manutenzione e abbiamo provveduto a farlo noi come amministrazione”. Il sindaco Campoli spiega che “la scelta di farle con i colori dell’arcobaleno e della pace rappresenta un importante segnale di ripartenza nonché di sicurezza, fiducia e speranza ai cittadini duramente colpiti da questa grave emergenza sanitaria dovuta al Covid-19. La rielaborazione delle strisce pedonali con le forme e i colori indicati, in prossimità delle scuole cittadine, servirà a rendere più vivaci e visibili le stesse e in particolare nei confronti dei bambini che iniziano i loro percorsi di istruzione e che devono imparare ad attraversare la strada senza pericoli, nonché per richiamare ad una maggiore attenzione visiva i conducenti in genere”. Il sindaco Matteo Campoli ha organizzato un sopralluogo sui tetti del municipio in quanto sono stati appaltati i lavori di rifacimento dei cornicioni. A breve inizieranno i lavori che renderanno il palazzo comunale più sicuro, efficiente e moderno.

Redazione Digital