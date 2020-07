Con 200 voti vola Sandro Veronesi nella notte dello Strega. Stacca tutti il suo Colibrì (La nave di Teso) , anche quello che era considerato il suo avversario più diretto, Gianrico Carofiglio che con La misura del tempo (Einaudi Stile libero) raccoglie 132 preferenze. Seguono Valeria Parrella con 86 voti per Almerina (Einaudi), Gian Arturo Ferrari con 70 voti perRagazzo italiano (Feltrinelli); Daniele Mencarelli con Tutto chiede salvezza (Mondadori) e 67 voti, Jonathan Bazzi con Febbre(Fandango) e 50 voti. «Il colibrì è il simbolo dei guerrieri, di tutti coloro che non mollano mai, che non si arrendono» dice a caldo mentre riceve la bottiglia di liquore.