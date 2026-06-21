Strangola la figlia poi si ammazza, l’altra figlia dà l’allarme

Sono in corso le indagini della polizia per un caso di omicidio-suicidio avvenuto in via Domodossola, nel quartiere Parella. Una donna di 39 anni si sarebbe tolta la vita dopo aver strangolato la figlia di 13. A dare l’allarme è stata l’altra figlia, 19 anni, al momento del rientro a casa: la giovane, sotto choc, è stata trasportata all’ospedale Maria Vittoria. È accaduto a Torino, nel quartiere Parella. La donna ha 39 anni. A dare l’allarme l’altra figlia, 19 anni, al momento del rientro a casa: la giovane, sotto choc, è stata trasportata all’ospedale Maria Vittoria. Sono in corso le indagini della polizia per un caso di omicidio-suicidio avvenuto in via Domodossola, nel quartiere Parella. Una donna di 39 anni si sarebbe tolta la vita dopo aver strangolato la figlia di 13. A dare l’allarme è stata l’altra figlia, 19 anni, al momento del rientro a casa: la giovane, sotto choc, è stata trasportata all’ospedale Maria Vittoria. Non c’è stato niente da fare per la 13enne. I soccorritori del 118 di Azienda Zero l’hanno trovata incosciente a terra, la ragazza è deceduta nonostante le manovre rianimatorie. Nell’appartamento è stato trovato anche il cadavere della madre. La 39enne si sarebbe tolta la vita impiccandosi. Dietro l’omicidio suicidio ci sarebbe una situazione familiare complicata e una separazione mai accettata dalla donna. corriere.it