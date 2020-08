Nella nottata tra sabato e domenica il personale delle Sottosezioni Polizia Stradale di Frosinone e Cassino ed del Distaccamento di Sora, nell’ambito del servizio per la prevenzione delle “Stragi del sabato sera”, hanno effettuato serrati controlli ad un gran numero di persone e veicoli, a seguito dei quali hanno contestato varie violazioni delle norme sulla circolazione stradale ed hanno ritirato 8 patenti per guida in stato di ebbrezza alcoolica.

Nel pomeriggio di domenica 2 agosto gli agenti della Sottosezione di Cassino durante i controlli in A/1, che non si sono arrestati neppure con le altissime temperature, ha ritirato 3 patenti ad altrettanti autotrasportatori per l’alterazione del tachigrafo digitale. Di questi uno aveva inserito nel tachigrafo la scheda di un altro autista, con lo scopo di non risultare formalmente alla guida, alterando così i suoi turni di lavoro, gli altri due invece non avevano inserito nel tachigrafo la relativa scheda.

Redazione Digital