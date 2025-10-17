“Strage Carabinieri colpa del capitalismo”, bufera su Ilaria Salis

Oltre al dolore per i tre carabinieri uccisi, l’accusa al capitalismo “che ha trasformato la casa da bene essenziale a bene speculativo” e la corresponsabilità della politica che non affronta “le cause profonde del disagio”. E’ la lettura che Ilaria Salis, eurodeputata di Avs, da alla strage dei carabinieri morti nell’esplosione del casolare di Castel d’Azzano, nel Veronese, provocata dai fratelli Ramponi che non volevano lasciarlo e l’hanno saturata di gas. Salis lo scrive su Instagram e innesca una dura polemica politica. ansa.it