Strada regionale 630, in Ciociaria messa in sicurezza e riqualificazione

“In collaborazione con l’assessore regionale ai Lavori Pubblici e Viabilità Manuela Rinaldi, si è tenuto stamane presso la sede della Regione Lazio un apposito tavolo tecnico propedeutico alla definizione di una concorde programmazione funzionale a stabilire i criteri e i termini per la realizzazione di interventi idonei per una definitiva messa in sicurezza della SR 630 e che per tale ragione ha visto la convocazione da parte nostra di Astral, Anas, dei Prefetti delle province di Latina e di Frosinone e dei sindaci dei comuni di Formia, Minturno, Spigno Saturnia, Ausonia, Castelnuovo Parano, Esperia, San Giorgio a Liri, Cassino, Pignataro Interamna, interessati dal passaggio della predetta arteria – ha affermato l’assessore regionale Pasquale Ciacciarelli – L’incontro ha visto l’attiva partecipazione dei rappresentanti di Astral ed Anas, rispettivamente dott. Mallamo, ing. Torriero ed il dott. Moladori, i quali hanno mostrato grande apertura e sensibilità verso il superamento del problema illustrando sia le soluzioni utili nel breve termine quali fari dissuasori, dossi, sottolineando l’esigenza di avviare un percorso di collaborazione con i comuni per i tratti di propria competenza, sia soluzioni strutturali che richiedono una programmazione strategica e l’intervento di altri enti come il ministero. L’incontro ha registrato la partecipazione del sindaco di Cassino Enzo Salera, del sindaco di Castelnuovo Parano Oreste De Bellis, del sindaco di Spigno Saturnia Salvatore Vento, del sindaco di Esperia Giuseppe Villani, del sindaco di Pignataro Interamna Benedetto Murro, del vicsindaco di Ausonia Aldo Germanelli e dell’assessore all’Urbanistica di Minturno Luca Salvatore. Tutti hanno mostrato grande soddisfazione in quanto da tempo erano in attesa dell’avvio di lavoro di sinergia tra gli enti competenti per superare tale oneroso problema ed hanno evidenziato disponibilità a collaborare con interventi di propria competenza come l’installazione di tutor. L’incontro di oggi rappresenta solo il primo atto di impulso di un lungo lavoro di collaborazione volto alla definitiva messa in sicurezza della Strada Regionale 630. Grazie al presidente Francesco Rocca e all’assessore regionale Manuela Rinaldi per la grande attenzione riservata ad una questione molto sentita nel nostro territorio”.

Redazione Digital