Stivali con tacco per salire sull’Etna, la foto fa il giro del web

Le immagini girate sulle pendici del monte Etna, in Sicilia, mostrano un gruppo di tre persone che si incammina verso la cima per ammirare la colata di lava dal cratere. Un dettaglio, in particolare, ha spinto l’autore di questo video a riprendere la scena: la ragazza cammina sul sentiero accidentato di montagna indossando degli stivali con il tacco alto. In queste ore i soccorritori al lavoro sul vulcano stanno provando ad arginare il gran numero di persone che, nonostante i divieti prescritti, si avvicinano oltre il consentito alla colata di lava per scattare una foto. «Abbiamo già fatto dei soccorsi, soprattutto perché le persone non hanno l’abbigliamento adeguato – riferisce il maresciallo Paolo Bernardini del soccorso alpino di Nicolosi – ovviamente siamo costretti a denunciare chi non rispetta le ordinanze». corriere.it