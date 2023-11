Stellantis vende un’altra fabbrica, annuncio su immobiliare.it e idealista.it

Dopo l’impianto di Maserati a Grugliasco, anche la palazzina Mopar di Rivalta finisce in vendita, per sei milioni di euro, su Idealista e Immobiliare.it. «Adiacente il complesso Stellantis di Rivalta, proponiamo in vendita palazzina uffici di nuova realizzazione, terminata nel 2020 e mai utilizzata. La palazzina è perfettamente pronta all’uso, interamente cablata e completa di impianti», si legge negli annunci pubblicati online. Il complesso di Fiat a Rivalta, dove si producevano la Uno, la Lancia Delta e la 128, chiuso nel 2002, è rinato nel 2020 sotto il segno di Stellantis come centro logistico del gruppo(47.000 tonnellate di ricambi e accessori forniti a supporto di oltre 7.000 dealer), impiegando quasi mille persone. Ma ora la palazzina dedicati agli enti centrali e alla progettazione, mai utilizzata, finisce sul mercato per sei milioni di euro. «Dotata di ascensori, è disposta su quattro piani, dal terreno al terzo, di circa 1000 mq cad. È possibile effettuare acquisto anche frazionato. Ampio piazzale esterno per parcheggio». Così termina l’annuncio che è stato poi rimosso in giornata. corriere.it