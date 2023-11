Stellantis vende la fabbrica voluta da Marchionne, annuncio su immobiliare.it

Stellantis dice addio alla fabbrica Maserati voluta da Sergio Marchionne. Il gruppo Ipi della famiglia Segre ha pubblicato online su Immobiliare.it l’annuncio di vendita del complesso produttivo ex Bertone di Grugliasco, acquisito nel 2009 da Fca per avviare la produzione dei modelli Maserati. Era l’epoca del progetto di Torino Polo del Lusso e del rilancio del Tridente in pompa magna. Nel giorno dell’inaugurazione nel 2013 Sergio Marchionne parlò di una nuova era per Maserati: «Questi giorni sono cruciali per riposizionare il marchio e avviare una fase di espansione senza precedenti». Le sue parole. Nel 2021 le vetture Maserati, la cui produzione a Torino è scesa al lumicino, appena 8 mila auto secondo Fim nel 2023 (nel 2017 erano 55 mila), sono state trasferite a Mirafiori. L’indotto Maserati è in crisi profonda. La Lear, fornitori di sedili del Tridente, ha annunciato 300 esuberi, e tra poche settimane termineranno gli ammortizzatori sociali. Da lunedì i lavoratori saranno in presidio e poi scatteranno scioperi e proteste. La fabbrica di Grugliasco Agap, già proposta negli ultimi due anni da Stellantis a produttori cinesi come agli italiani di Dr Motors, senza però concludersi in nulla di fatto, verrà svuotata entro fine anno, pronta per essere venduta al miglior offerente. Il prezzo dell’area di corso Allamano divisa in quattro lotti che si estende per 205 mila mq, di cui 100 mila a uso produttivo, è su richiesta. «Lo stabilimento – spiega Ipi nell’annuncio, si presenta in buone condizioni manutentive a seguito di recenti e rilevanti interventi di ristrutturazione, e attualmente ospita parte della linea di produzione della Carrozzeria Maserati, la cui dismissione verrà conclusa entro la fine del 2023». corriere.it