Pollo con radicchio stufato al marsala. Ingredienti: 6/8 pezzi di pollo, 2 radicchio rosso, 1 spicchio d’aglio, burro 80 gr, vino Marsala 1/2 bicchiere, brodo di pollo 150 ml, olio d’oliva extravergine, timo fresco, sale, pepe.

Iniziate prendendo i vostri pezzi di pollo, (potete usare anche 2 bei petti interi con la pelle), salateli e pepateli. In una padella antiaderente mettete un filo di olio e adagiate i pezzi dalla parte della pelle facendoli rosolare per bene. Lavate il vostro radicchio, tagliatelo a metà e fatelo rosolare nella padella assieme al pollo.

Aggiungete dei bei rametti di timo fresco ed uno spicchio di aglio tagliato a metà. Quando il pollo sarà ben rosolato, sfumate con il mezzo bicchiere di marsala ed alzate la fiamma. Aggiungete il brodo di pollo quando il vino sarà evaporato. Per rendere la salsa corposa, aggiungete il burro e fate cuocere per circa 40 minuti. Impiattate il vostro pollo con il radicchio stufato e salsa in abbondanza.

Foto e ricetta di Stefania Mione