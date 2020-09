Fettuccine di Campofilone con ragù di costine di maiale e porcini. Ingredienti per 4 persone: fettuccine di Campofilone 400 gr, costine 500 gr, porcini 350 gr, guanciale 30 gr, 1/2 bicchiere di vino bianco, 1 aglio, sedano, carota, cipolla, timo, salvia, olio extravergine di oliva, burro, sale, pepe.

Iniziate scaldando in una padella con bordi alti l’olio con la cipolla, la carota e il sedano tritati finemente. Aggiungete qualche rametto di timo e 2/3 foglioline di salvia. Lasciate soffriggere per breve tempo e aggiungete le costine di maiale lasciandole rosolare. Le mie erano molto carnose, dipende molto dalla quantità di “ciccia” intorno all’osso. Molte ricette riportano per 4 persone 1 kg di costine.

Aggiungete il vino bianco, il sale ed il pepe. Quando il vino sarà evaporato, coprite la padella e lasciate cuocere lentamente per circa un’ora e mezza. Nel frattempo, dopo averli puliti accuratamente, tagliate i porcini in piccoli pezzi e passateli in una padella con olio, aglio e qualche pezzo di guanciale se lo gradite. Salate e pepate e portate a cottura, 10 min al massimo.

Al termine della cottura prendete le costine, dividete la carne dalle ossa, sminuzzandola e tritandola a coltello, rimettetela nella padella ed aggiungete ora i funghi porcini. Aggiungete una noce di burro per legare. Lessate le fettuccine, lasciatele al dente e mantecate insieme al ragù aggiungendo eventualmente un po’ di acqua di cottura. Impiattate e guarnire con un rametto di timo.

Foto e ricetta di Stefania Mione