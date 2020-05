Polpette di tonno. Ingredienti per 20/25 polpette, 240 gr di tonno sott’olio, 400 gr di patate lessate, 1 uovo, 60 gr di mollica di pane raffermo o pancarrè ammollato nel latte, 20 gr di parmigiano reggiano, q.b. di pangrattato, q.b. di prezzemolo, q.b. di sale, q.b. di pepe. Per impanare q.b. di pangrattato. Per friggere q.b. di olio di semi.

Iniziamo a lessare la patate. Quando saranno cotte schiacciatele con uno schiacciapatate in una ciotola. Unite alle patate il tonno sgocciolato e tritato con una forchetta, la mollica di pane precedentemente ammollata nel latte e ben strizzata, l’uovo, il parmigiano, il prezzemolo e regolate di sale e pepe. Iniziate ad amalgamare il composto con un cucchiaio di legno. Uniamo poco alla volta il pangrattato e incorporiamo. Mescoliamo bene fino ad ottenere un composto morbido e facilmente lavorabile con le mani.

Create tante polpette rotonde dalle dimensioni desiderate e passatele nel pangrattato fino a terminare tutto l’impasto. Io ho calcolato un 30 gr a polpetta. Riscaldate abbondante olio di semi in un padella dai bordi alti e quando avrà raggiunto la giusta temperatura, immergete ad una ad una le polpette già panate finché saranno ben dorate. Rimuovete le polpette dall’olio bollente e lasciatele scolare per qualche minuto sulla carta assorbente. Servite ben calde.

In alternativa possiamo anche cuocerle al forno. Nel prepararle, diamo alle polpette una forma leggermente schiacciata e meno rotonda, in questo modo avremo una cottura perfetta. Posizionatele su una teglia ricoperta di carta forno, aggiungiamo un filo d’olio extra vergine d’oliva e facciamo cuocere a 180° per circa 30 minuti.

Foto e ricetta di Stefania Mione