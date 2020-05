Spaghetti pane, burro e alici. Ingredienti per 4 persone, 320 gr di spaghetti, pane raffermo, 8 filetti di alici, 80 g di burro, 1 spicchio di aglio, 1 mazzetto di prezzemolo, 1 limone non trattato, olio extravergine di oliva q.b., sale q.b.

Procedimento: frullare grossolanamente il pane e tostare in padella con olio, aglio, prezzemolo e sale. Nel frattempo, cuocere in acqua bollente salata gli spaghetti. Sciogliere del burro in una padella, aggiungere le alici. Scolare gli spaghetti a 3/4 di cottura e ultimarli in padella col burro e un mestolo della sua acqua di cottura. Mantecare a fuoco spento con altro burro. Impiattare gli spaghetti e ultimarli con una grattugiata di scorza di limone e una piccola acciuga.

Stefania Mione nasce ad Alatri (FR) da padre messinese e madre verolana. Infanzia e adolescenza tra le ricette della tradizione siciliana di sua nonna Nicoletta, di suo padre Nuccio e della tradizione ciociara di sua madre Giuliana. Scoppia la passione per la cucina. Graphic designer, lascia il lavoro e si trasferisce con suo marito a Modena per occuparsi di Porsche d’epoca. Viaggia spesso, preferisce scoprire nuovi sapori. Sperimenta ambienti diversi, dalla taverna al ristorante stellato.

Foto di Stefania Mione

