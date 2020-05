Risotto con carciofi e fonduta di taleggio. Ingredienti per 4 persone, 320 grammi di riso Carnaroli, 6 carciofi, 1 scalogno, ½ bicchiere di vino bianco, q.b. di brodo vegetale, q.b. di olio extravergine di oliva, q.b. di sale, q.b. di pepe nero. Per la fonduta 250 grammi di taleggio, 100 grammi di panna fresca, 20 grammi di burro.

Cominciamo dalla pulizia dei carciofi. Eliminate le foglie esterne più dure, tagliate il gambo e rimuovete la parte esterna più fibrosa. Tagliate la punta delle foglie, dividete in quattro il carciofo ed eliminate la parte centrale. Lasciate i carciofi in una ciotola con acqua e succo di limone.

Per la fonduta, scaldare in un pentolino la panna con il burro. Quando arriverà ad ebollizione aggiungete il taleggio tagliato a cubetti, alzate la fiamma e mescolate con la frusta fino ad ottenere un composto cremoso. Mettete da parte. Sbucciate lo scalogno, tritatelo finemente e rosolatelo in una pentola antiaderente con un filo di olio.

Quando lo scalogno si sarà imbiondito, riprendete i carciofi, tagliateli a pezzettini più piccoli e aggiungeteli in padella. Salate e pepate, cuocete per circa 5 minuti, aggiungete il riso e cuocete a fiamma alta per circa 3 minuti. Bagnate con il vino bianco e lasciatelo evaporare. Aggiungete a poco a poco il brodo caldo.

Una volta che il risotto sarà pronto aggiungete la fonduta di formaggio e mescolate bene per amalgamare il tutto. Lasciate riposare per un istante e servite il Risotto. Come guarnizione carciofi fritti tagliati a julienne.

Stefania Mione nasce ad Alatri (FR) da padre messinese e madre verolana. Infanzia e adolescenza tra le ricette della tradizione siciliana di sua nonna Nicoletta, di suo padre Nuccio e della tradizione ciociara di sua madre Giuliana. Scoppia la passione per la cucina. Graphic designer, lascia il lavoro e si trasferisce con suo marito a Modena per occuparsi di Porsche d’epoca. Viaggia spesso, preferisce scoprire nuovi sapori. Sperimenta ambienti diversi, dalla taverna al ristorante stellato.

Foto di Stefania Mione

