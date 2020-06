Millefoglie di baccalà con cialda di polenta bianca grigliata. Ingredienti per 4/6 persone, 600 gr di baccalà dissalato, farina, farina per polenta, 250 gr di cipolla, 3 filetti di acciuga, 250 ml di latte, 250 ml di olio extravergine di oliva, 30 gr di parmigiano, 1 mazzetto di prezzemolo, pepe.

Affettate finemente le cipolle e rosolatele in un tegame con un po’ d’olio, aggiungete le acciughe tagliate a pezzetti. A fuoco spento unite il prezzemolo tritato. Infarinate i pezzi di baccalà, disponeteli all’interno del tegame, irrorateli con un po’ di soffritto preparato, aggiungete il latte, il parmigiano grattugiato, il pepe e il restante olio extravergine di oliva.

Fate cuocere il baccalà a fuoco basso per un’oretta girando di tanto in tanto. Mentre cuoce il baccalà preparate anche la polenta e quando sarà pronta tagliatela in piccoli cerchi con un coppapasta. Grigliateli per qualche minuto. Componete il piatto alternando la cialda di polenta con il baccalà fino a formare una torretta.

Foto e ricetta di Stefania Mione