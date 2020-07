Tataki di tonno. Ingredienti per 2 persone. Tranci di tonno 300 grammi, salsa di soia 5-6 cucchiai, zenzero fresco q.b. sminuzzato, zucchero 1/2 cucchiaino, aceto 1 cucchiaino, sesamo q.b, pepe in grani macinato. Per la composta di cipolle caramellate, una cipolla rossa di Tropea, un bicchiere di vino, 2 cucchiai di zucchero, burro q.b.

Tagliate la cipolla a rondelle sottili, rosolatela con del burro, fatela appassire e aggiungete il vino, un paio di cucchiai di zucchero e lasciate cuocere lentamente per circa 15 minuti. Spegnete e fate raffreddare. In una ciotola versate la salsa di soia, lo zenzero grattugiato, lo zucchero e un po’ di aceto.

Immergete il tonno e lasciatelo marinare per un quarto d’ora circa. Tostate i semi di sesamo in padella con qualche macinata di pepe e sistemateli in un piatto. Togliete il filetto di tonno dalla marinatura, passatelo nei semi di sesamo facendoli aderire bene. Cuocete il tonno su una piastra bollente per pochissimi minuti: dovrà essere dorato fuori e crudo dentro. Tagliate il tataki di tonno a fette di medio spessore e servitelo con la composta di cipolle rosse caramellate.

Foto e ricetta di Stefania Mione