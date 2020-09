Polpo con cipolle caramellate, emulsione di basilico e cubetti di pomodoro fresco. Ingredienti: 1 polpo pulito, basilico abbondante, 1 cipolla rossa, 1 pomodoro, 2 fette di pane, zucchero q.b., vino rosso q.b., sedano q.b., carota q.b., cipolla q.b., olio extravergine di oliva, sale, erbe aromatiche.

Lavate il polpo e lessatelo in acqua bollente con carote, sedano, cipolla, un pizzico di sale e un poco di erbe aromatiche per circa 40 minuti a fiamma bassa. Spegnete e lasciatelo raffreddare nella sua acqua. Sfogliate tutto il basilico. Fate bollire l’acqua in una pentola, tuffate le foglie di basilico per un minuto. Scolatele con la schiumarola e passatele in acqua e ghiaccio. Scolate e strizzate.

Frullate il basilico con olio e un pizzico di sale. Sbucciate e tagliate a spicchi la cipolla. Fatela cuocere in una padella con poco zucchero e un goccio di vino rosso per qualche minuto. Quando saranno ben caramellate spegnete il fuoco.Tagliate a piccoli cubetti il pomodoro fresco (mi raccomando, deve essere dolce).

Scolate il polpo e tagliate i tentacoli. In una padella fate rosolare l’aglio con un filo di olio e le erbe aromatiche, unite il polpo e fatelo dorare per qualche minuto da entrambi i lati.Tagliate il pane a fette sottili. Mettetele qualche minuto in forno per farle tostare.Guarnite il piatto a vostro piacimento.

Foto e ricetta di Stefania Mione