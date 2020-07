Pollo alla birra. Ingredienti per 4 persone. 1 pollo tagliato a pezzi, 50 grammi di burro, 2 bottiglie da 33 cl di birra bionda, 2 rametti di rosmarino 6 scalogni, 5 foglie di salvia, 2 rametti di timo, q.b. farina, q.b. pepe, q.b. olio extravergine di oliva, q.b. sale.

Iniziate con la marinatura della carne. Sistemate i pezzi di pollo in un recipiente ed aggiungete le spezie (timo, salvia, rosmarino e pepe in grani), versate la birra. Coprite il recipiente e lasciate marinare il pollo in frigo per circa 2 ore. Passate le 2 ore scolate i pezzi di pollo e asciugateli con carta da cucina. Filtrate il liquido di marinatura e tenetelo da parte.

Sistemate il pollo precedentemente infarinato in un tegame capiente con un filo di olio evo. Distribuite sopra del burro a fiocchetti, salate e pepate, fate rosolare bene tutti i pezzi su tutti i lati. Quando il pollo è ben rosolato, bagnatelo con la marinata filtrata, alzate la fiamma e continuate la cottura. Sbucciate gli scalogni e sistemateli tra i pezzi di pollo. Continuate la cottura per almeno 30-40 minuti. Servite il pollo con la cremina di birra formatasi.

Foto e ricetta di Stefania Mione