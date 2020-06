Filetto di maiale con salsa al gorgonzola. Ingredienti per 4 filetti da 200 gr l’uno, filetto di maiale 800 gr, pancetta tesa 8/10 fette, salvia 8 foglie, olio extravergine di oliva q.b., burro 40 gr, sale q.b.

Iniziate tagliando il filetto in 4 medaglioni da circa 200 gr l’uno. Foderate con una fettina di pancetta facendo aderire ai lati del filetto 2 foglioline di salvia. Foderate con un’altra fetta di pancetta. Legate i filetti con lo spago da cucina così da far mantenere la forma. Versate un filo d’olio in una padella assieme al burro, facendo attenzione a farlo sciogliere a fuoco basso. Fate cuocere i filetti a fuoco medio per 6 minuti per lato in base a come preferite la cottura.

Intanto tagliate il gorgonzola a pezzetti e una volta pronti i medaglioni, metteteli da parte e nella stessa padella della cottura versate la panna e aggiungete il gorgonzola. Fatelo sciogliere a fuoco medio e mescolate di tanto in tanto. Quando la salsa si sarà addensata, condite i filetti di maiale e servite con delle patate al forno.

Foto e ricetta di Stefania Mione