Ingredienti per 2 persone: 200 g gamberi freschi rosa, 1 mozzarella di bufala, 1 pomodoro grande da insalata, pane casereccio, basilico fresco, cipollotto fresco o cipolla rossa di Tropea, olio extravergine d’oliva, 1 limone, sale, pepe.

Un antipasto semplice, fresco, dai sapori mediterranei. Iniziate con il tagliare 2 fette di pane (io ho scelto il pane di Fumone bianco) e fatele tostare semplicemente in forno. Prendete i gamberi rosa, eliminate testa, carapace ed incidete per togliere il budellino. In una ciotola conditeli con olio extravergine di oliva, sale, pepe e scorza di limone.

Lasciate marinare in frigo. Lavate un bel pomodoro da insalata maturo, tagliatelo a fette e formate uno strato sulla fetta di pane tostata. Un po’ di olio e un po’ di sale e cominciate con le fette di mozzarella di bufala. Prendete i vostri gamberi marinati e disponeteli sulla mozzarella.

Tagliate a rondelle la cipolla, mettetela sui gamberi e concludete il crostone con foglioline di basilico fresco, scorza di limone tagliate a julienne, un filo di olio e un po’ di pepe.

Foto e ricetta di Stefania Mione