Branzino con porro scottato e crema di friggitelli. Ingredienti per quattro persone, 4 filetti di branzino, 2 porri, 600 gr di friggitelli, olio extravergine di oliva, sale, pepe, una foglia di alloro.

In una padella scaldate un filo di olio e una foglia di alloro, fai cuocere i friggitelli per 5 minuti circa. Una volta cotti, frullate i friggitelli con olio a filo e sale. Setacciare il composto per eliminare i grumi. Pulite il porro dalla parte della radice e dalla parte verde finale, togliete la foglia esterna e sbollentatelo per pochi minuti.

Una volta sbollentato, tagliate metà per lungo e conditelo con olio, sale e pepe e scottatelo in una padella con dell’olio. In una padella scaldate un filo di olio e cuocete i filetti di branzino, salati e pepati precedentemente, su entrambe i lati iniziando dalla parte della pelle. Servite con la crema di friggitelli ed il porro scottato.

Foto e ricetta di Stefania Mione