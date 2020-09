Ingredienti per 4 persone: calamari 4, pane in cassetta 150 gr, pane grattugiato 4 cucchiai, parmigiano reggiano 25/30 gr, vino bianco q.b., capperi sotto sale 1 cucchiaio, basilico 3 foglioline, limone, aglio 1 spicchio, olio extra vergine di oliva, sale, pepe, prezzemolo.

Per la salsa di peperoni rossi arrostostiti 2 peperoni rossi 2 cucchiai olio extravergine di oliva ½ spicchi aglio qualche foglie di basilico Sale Pepe Iniziate con la pulizia dei calamari. Rimuovete le teste in modo da estrarre gli intestini. Tagliate le teste a livello degli occhi così da rimuoverli. Eliminate gli ossi cartilaginei che si trovano all’interno delle sacche. Mettere da parte i tentacoli. Rimuovete la pelle sia delle sacche che delle pinne. Sciacquate e asciugate i calamari tamponandoli con carta assorbente da cucina.

Tagliate in pezzetti piccoli i tentacoli. In una padella capiente scaldate un po’ di olio. Fate rosolare lo spicchio d’aglio per qualche minuto, poi unite il trito di tentacoli. Salate leggermente. Sfumate il composto con il vino e proseguite la cottura per qualche altro minuto. Frullate assieme il pane in cassetta, il parmigiano, il prezzemolo, i capperi e le foglie di basilico. Insaporire di sale e di pepe, poi inumidite con un filo d’olio.

Aggiungete adesso i tentacoli sminuzzati al composto. Mescolate accuratamente, in modo da amalgamare tutti gli ingredienti. Con un cucchiaino riempite con il ripieno le sacche dei calamari. Riempite i calamari fino a 2/3 cm dall’apertura spingendo il ripieno verso le estremità. Fermate, poi, le aperture con uno stuzzicadenti. Per l’impanatura esterna condite in una ciotolina il pangrattato con prezzemolo tritato, sale, pepe, un po’ di parmigiano, scorza di limone, un goccio di olio e mescolare il tutto.

Impatanate i vostri calamari (io avevo del ripieno avanzato e ho messo anche quello), trasferiteli in una teglia ed infornate a 200 gradi per 10/12 min al massimo. Per la salsa di peperoni: lavate e asciugate i peperoni. Disponeteli su una placca da forno rivestita di carta forno e metteteli a cuocere in forno già caldo a 220-230° C. Quando la buccia è bella abbrustolita trasferiteli in un sacchetto per surgelati e chiudeteli.

Lasciateli riposare circa 15 minuti così da facilitare la rimozione della buccia. Una volta puliti, tagliateli a striscioline e trasferiteli in un bicchiere da mixer con aglio, sale, pepe, basilico ed olio extravergine di oliva. Frullate fino ad ottenere una crema.

Foto e ricetta di Stefania Mione