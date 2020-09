Ingredienti per 2 persone: spaghetti 200gr, zucchine “romanesche” 3, provolone Del Monaco 100gr, burro 10/15 gr (facoltativo), aglio 1 spicchio, basilico, olio extravergine di oliva, pepe.

Lavate e mondate le zucchine. Tagliatale a rondelle sottili e friggetele con olio e uno spicchio di aglio in camicia. Devono raggiungere un bel colore dorato. Tenete da parte una piccola quantità per l’impiattamento. Lessate gli spaghetti e scolateli qualche minuto prima, versateli nella padella con le zucchine e pian piano aggiungete acqua di cottura così da far amalgamare l’amido della pasta con il vostro sughetto.

Aggiungete il basilico. Spegnete il fuoco, aggiungete il burro (facoltativo) e saltate gli spaghetti aggiungendo il provolone grattugiato (io avevo un formaggio al tartufo adatto e ho preferito mettere quello). Mantecate ancora con poca acqua di cottura. Impiattate con le rondelle di zucchine messe precedentemente da parte, basilico fresco e una macinata di pepe.

Foto e ricetta di Stefania Mione